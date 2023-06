Assunzioni Forestas, commissioni riunite 

Commissioni Autonomia e Governo del territorio del Consiglio regionale riunite in seduta congiunta per esaminare le problematiche legate alle assunzioni dell’Agenzia Forestas. L’incontro dei parlamentini guidati rispettivamente da Andrea Piras (Lega) e Giuseppe Talanas (Forza Italia) è in programma oggi alle 11.30. Previste le audizioni dell’assessore all’Ambiente Marco Porcu (Fratelli d’Italia), del commissario straordinario e del direttore generale di Forestas, del dg di Aspal, del presidente dell’Anci Emiliano Deiana e della coordinatrice regionale dell’Uncem.

Al termine della seduta congiunta, proseguiranno i lavori della commissione Autonomia con l’esame di due proposte di legge: la prima riguarda la riforma dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana; la seconda riguarda invece norme per l’istituzione del comparto del pubblico impiego del sistema dell’amministrazione pubblica della Sardegna e l’equiparazione dei trattamenti economici del personale della Regione e delle Autonomie locali. In questo caso è prevista anche l’audizione delle organizzazioni sindacali.

RIPRODUZIONE RISERVATA