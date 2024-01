Assunzioni Forestas al palo, garanzie dall’assessore Porcu 

Monta la preoccupazione a Sorgono, dove si attende l’avvio del piano di assunzioni di Forestas, ancora al palo tra gli uffici regionali e la burocrazia. Dopo la firma della recente convenzione con i vertici dell’Agenzia, il sindaco Franco Zedde pone l’accento su un passaggio importante per la comunità. «Siamo beneficiari di 4 assunzioni - dice Zedde - ma è ancora tutto fermo. Apprezziamo gli sforzi dell’assessore all’Ambiente Porcu e dei tecnici, ma chiediamo di non lasciarci soli». Zedde precisa: «Nel demanio locale che comprende anche il vivaio di Santu Luisu, siamo passati da 27 a 11 dipendenti, per la maggiore tutti over 65. Il turnover è essenziale per rinvigorire le forze e tutelare l’ambiente. E scongiurare lo spopolamento».

«Servono delle risposte immediate - conclude il primo cittadino - tanti giovani attendono quest’opportunità come una manna dal cielo, diversamente saranno costretti ad emigrare. Si tratta del futuro di un intero territorio che non può scomparire. Questa fase di stallo va superata».

L’assessore regionale Marco Porcu rassicura: «Stiamo seguendo passo dopo passo il piano di Sorgono e di tutti i centri zonali. Abbiamo a cuore la questione, e stiamo superando una serie di valutazioni tecniche e vari passaggi burocratici. Già dai prossimi giorni ci saranno delle novità che condivideremo col primo cittadino». (g. i. o.)

