Assunzioni e fondi alle imprese: ok al Dup 

Nuove assunzioni, contributi de minimis per le imprese e progetti sociali all’interno del Plus tornato da alcuni mesi sotto la guida di Quartu. Sono alcune delle novità inserite nel Documento unico di programmazione approvato ieri dalla Giunta comunale, poco più di 350 pagine che riportano progetti e iniziative da realizzare.

«Parliamo di azioni concrete che ricalcano le linee di mandato del sindaco, tutte con una copertura finanziaria dedicata, non un libro dei sogni», spiega il vicesindaco con delega al Bilancio Tore Sanna dopo il via libera dell’esecutivo. Si vai dai 6 milioni per i progetti delle Politiche sociali che riguardano tutti i territori dell’ambito del Plus Quartu-Parteolla, all’istituzione dell’imposta di soggiorno che sarà introdotta ufficialmente - dopo il sì del Consiglio comunale - dal prossimo anno. «Abbiamo reperito le risorse anche per reintrodurre il de minimis nel 2025 e nel 2026», spiega Sanna, «un contributo che riteniamo molto importante al fine di supportare e agevolare la creazione di imprese in città». Poco più di mezzo milione dedicato, mentre saranno garantiti anche i cantieri Lavoras finanziati dalla Regione. Si punta anche alla copertura del turnover del personale dipendente con altre 17 assunzioni nel prossimo triennio, e alla manutenzione delle strade.

