Assunzioni di vigili: nessuna domanda è arrivata dal paese 

Nessuna domanda arrivata da Sinnai per l’assunzione di un vigile urbani per Sinnai, sulle 28 arrivate in Comune. Nessun residente, dunque, ha risposto al bando. Il concorso che prevede diverse prove sarà avviato lunedì dalla commissione già nominata. Il primo classificato sarà assunto a tempo indeterminato in sostituzione di un vigile urbano di Sinnai, Salvatore Zuncheddu, che, entrato in servizio nel 1984, andrà in pensione il 1° novembre prossimo. Dalla graduatoria, oltre che il primo classificato, saranno scelti altri cinque vigili urbani da assegnare al servizio estivo a Solanas e Torre delle Stelle con assunzioni a tempo determinato. Nell’obiettivo del Comune l’apertura di un punto nella frazione turistica di Solanas: una sede staccata che resterà aperta durante la stagione turistica.

«Stupisce - dice il comandante della Polizia locale, il capitano Giuseppe Fiori - l’assenza di residenti in paese, viste anche le possibilità di lavori che possono nascere con questo concorso. L’apertura di una sede estiva a Solanas rientra da tempo nei nostri obiettivi. C’è assoluta necessità di un servizio anche sulla costa. Finora lo abbiamo garantito partendo da Sinnai. Con la sede a Solanas tutto diventerà soprattutto più immediato per ogni necessità».

Attualmente il corpo della Polizia locale di Sinnai è formato da due ufficiali e da nove agenti. Tre le donne in divisa. L’organico dovrebbe essere almeno doppio. (r. s.)

