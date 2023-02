Assunzioni, caccia aperta nell’Isola Mai così tante proposte dal 2018 

L’ottimismo, per ora, ha la meglio. Le incognite su guerra e inflazione sono state messe da parte e così le imprese sarde si attrezzano per un 2023 all’insegna della ripresa economica puntando, già da ora ad allargare, rinnovare o specializzare i propri organici. Le richieste di nuovo personale fino ad aprile, secondo le richieste che le stesse aziende hanno inoltrato ai centri per l’impiego territoriali, hanno registrato l’ennesimo incremento toccando il record degli ultimi cinque anni, trainate dal turismo, ma non solo. A scommettere su una ripresa generalizzata dell’economia isolana sono infatti in tanti, e poco importa per adesso se gravano ancora grosse incertezze sull’edilizia zavorrata dal caos crediti fiscali o sulla continuità territoriale ancora in fase di rodaggio.

Corsa contro il tempo

Le imprese isolane, soprattutto quelle del turismo, sono partite in quarta in netto anticipo rispetto ai tempi tradizionali, per non ripetere l'errore fatto l’anno scorso quando la ricerca di un profilo professionale adeguato in vista della stagione estiva si era trasformata in una lotteria. In realtà, neanche i prossimi mesi saranno facili, ma iniziare le selezioni a febbraio potrebbe garantire maggiori sicurezze ai datori di lavoro.

Fino ad aprile le figure vacanti In Sardegna saranno circa 28.600, il 10% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, che già allora visse un mini boom post pandemico. A proporre nuovi contratti sono praticamente tutti i settori nevralgici che potrebbero prosperare con l’arrivo dell’alta stagione turistica: dal commercio ai trasporti, passando per servizi alle imprese, accoglienza e ristorazione, senza dimenticare operai specializzati nelle costruzioni e manifattura.

Speranze