Assunzioni, bufera giudiziaria sul Lirico 

Una serie di assunzioni poco trasparenti, se non addirittura ritenute pilotate, oltre a presunti casi di assenteismo tra i dipendenti del Teatro Lirico cittadino. Sono le ipotesi attorno alle quali ruota l’inchiesta del sostituto procuratore Andrea Vacca che, ieri mattina, ha inviato gli investigatori della Guardia di Finanza a prelevare i computer della fondazione di via Sant’Alenixedda. Tre le ipotesi di reato che vengono ipotizzate dalla Procura: abuso d’ufficio, truffa e falso.

Computer sequestrati

Ieri mattina una decina di finanzieri in borghese si è presentata negli uffici del personale del Teatro, esibendo l’avviso di accertamenti tecnici irripetibili firmato dal pubblico ministero per acquisire il contenuto del sistema informatico che rileva e registra le presenze del personale dipendente. Gli investigatori delle Fiamme Gialle sono rimasti al Lirico tutto il giorno, portando via a tarda sera anche diversi computer. Per il momento risulterebbero iscritti nel registro degli indagati una serie di funzionari e dirigenti, ma anche gli ultimi due soprintendenti: l’attuale numero uno del teatro, Nicola Colabianchi e il suo predecessore, Claudio Orazi.

Il fascicolo

L’inchiesta è stata aperta quest’anno, dopo l’arrivo in Procura di un esposto: venivano segnalate una serie di assunzioni effettuate negli ultimi anni e presunte anomalie nella gestione dell’Ente e del personale. Non solo. All’attenzione della magistratura anche qualcosa che non quadrava sul registro delle presenze. Una volta letto il contenuto, il sostituto procuratore Vacca ha iscritto il fascicolo per abuso d’ufficio, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e truffa in concorso. I reati ipotizzati, sempre stando alle indiscrezioni, sarebbero stati commessi tra il 2017 e il febbraio 2023.