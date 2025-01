Assunzioni, bonus per giovani e donne

In arrivo i bonus per assumere giovani e donne, con il via libera della Commissione europea. Gli incentivi, previsti dal decreto Lavoro-Coesione approvato dal Governo, vanno da 500 a 650 euro al mese e sono rivolti ai contratti stabili firmati fino al prossimo 31 dicembre. L'ok di Bruxelles apre ora la strada per l'approvazione dei decreti attuativi. Dalla Commissione Ue, in base alle norme sugli aiuti di Stato, è dunque arrivato il semaforo verde al programma italiano da 1,1 miliardi di euro per sostenere l'occupazione giovanile e femminile, con l'autorizzazione a due misure specifiche destinate all'assunzione di giovani sotto i 35 anni che non hanno mai avuto un contratto a tempo indeterminato e di donne, residenti nel Mezzogiorno, prive di un impiego regolare nei sei mesi precedenti.

Incentivi

Ai datori di lavoro viene riconosciuto l'esonero contributivo: il tetto massimo è di 500 euro al mese per lavoratore, che sale a 650 euro mensili nel caso di giovani residenti al Sud e donne. A breve tutti i decreti attuativi. Il piano di sostegno all'occupazione previsto dal decreto Lavoro-Coesione contiene infatti anche ulteriori incentivi, costruiti nel rispetto della normativa aiuti di Stato ma esentati dall'autorizzazione preventiva della Commissione europea, a favore di giovani e donne su tutto il territorio nazionale sia sul fronte del lavoro dipendente che autonomo (imprenditoriale e libero-professionale), nonché a favore di disoccupati di lungo periodo nel Mezzogiorno.

Il sì di Bruxelles

L'ok europeo rappresenta un importante traguardo per la ministra del Lavoro e per il ministro degli Affari europei poiché - sottolineano - è la prima decisione di autorizzazione ottenuta al di fuori dei quadri temporanei di aiuti, con «regole più rigorose» di quelle applicabili nel periodo del Covid e del conflitto in Ucraina. «È un successo per il governo Meloni e una grande opportunità per il Paese intero. Potremo dare nuovi strumenti ai giovani e alle donne per entrare nel mondo del lavoro e dalla combinazione delle varie misure contiamo di creare fino a 180mila nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato», sottolinea la ministra Marina Calderone. «Alleggerire la pressione della disoccupazione, soprattutto nel Mezzogiorno, è un obiettivo strategico non solo per il governo Meloni ma per tutta l'Unione europea», commenta il ministro Tommaso Foti.

RIPRODUZIONE RISERVATA