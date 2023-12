«Assunzioni bloccate per Forestas» 

«L’Aspal non mette a disposizione la lista dei candidati idonei al concorso per funzionari e l’agenzia Forestas non può procedere all’assunzione di quindici dipendenti». A descrivere la situazione paradossale è Daniele Cocco, consigliere regionale di Alleanza rosso-verde, che ieri ha presentato un’interrogazione.

In giugno, ricorda Cocco, l’accordo tra Forestas e Aspal per l’utilizzo della graduatoria di concorso approvata dall’Agenzia del lavoro. L’accordo, valido fino al 31 dicembre, prevede che Forestas possa assumere a tempo indeterminato quindici idonei della graduatoria senza espletare le ordinarie procedure concorsuali, con un notevole risparmio di tempo e denaro. «A distanza di sei mesi l’Aspal non ha ancora messo a disposizione l’elenco dei candidati con i titoli posseduti e i riferimenti anagrafici degli idonei, un fatto incomprensibile che rallentare le procedure di assunzione e affligge ulteriormente quindici 15 giovani funzionari sardi in attesa di essere assunti», conclude Cocco.

