Sanluri.
27 febbraio 2026 alle 00:42

«Assunzioni alla Asl? Una al giorno» 

Il manager Spano: così stiamo curando la sanità territoriale nella zona 

«Cinquanta assunzioni tra medici e personale, più di uno al giorno, sette incarichi di responsabilità, miglioramento dell’organizzazione generale, impegno di rinnovamento delle strutture, accelerato l’investimento dei fondi Pnrr, liste di attesa abbattute di 72 giorni»: questi i principali risultati rivendicati dal direttore della Asl del Medio Campidano, Antonio Lorenzo Spano, nei primi 45 giorni dal suo incarico a Sanluri. «Un periodo – ricorda il manager - nel quale abbiamo toccato tanti temi, cose positive e criticità che stiamo cercando di risolvere. A breve l’incontro con i 28 sindaci, la collaborazione è importante per una sanità che funzioni. Sono fiducioso».

Attese e disdette

L’impegno rinnovato per le liste di attesa si è concentrato sulle disdette dell’ultimo minuto o, peggio, la mancata presentazione senza preavviso. «Per contrastare questo fenomeno – racconta Spano - abbiamo introdotto un doppio promemoria via sms a distanza di 15 e 5 giorni dalla visita. Un invito al cittadino a confermare o disdire per tempo. I numeri parlano chiaro, 15 disdette al giorno consentono di coprire gli spazi liberati e non a caso, un algoritmo seleziona i cittadini con la priorità più alta o tempi di attesa più lunghi, la Asl contatta nuovi pazienti per la visita anticipata».

Le differenze di attesa sono state notevoli per alcune branche, come l’anticipo di 349 giorni per un’ecografia completa dell’addome e di oltre 80 giorni per una visita cardiologica o oculistica.

Il personale

La lotta alla carenza di medici e specialisti è la priorità assoluta. In appena un mese e mezzo l’azienda ha deliberato oltre 50 atti relativi al personale, tra assunzioni a tempo indeterminato in discipline chiave, medicina, gastroenterologia e geriatria, stabilizzazioni di operatori socio-sanitari, il conferimento di sette incarichi di responsabilità per dare guida stabile a reparti strategici, come l’ortopedia e la prevenzione e sicurezza nell’ambiente di lavoro.

A questo proposito, Spano precisa: «Non ci fermiamo qui, stiamo procedendo alla rimodulazione del Piano triennale del fabbisogno 2026/2028. L’obiettivo è rafforzare ulteriormente la dotazione organica nelle strutture del territorio, partendo dall’ospedale, per rispondere in modo strutturale alle esigenze dei cittadini».

La svolta coinvolge anche la medicina attraverso le “Aggregazioni funzionali territoriali” e l’approvazione del regolamento di funzionamento. Specialisti di medicina generale di libera scelta e pediatri lavoreranno in modo integrato, garantendo continuità assistenziale e una gestione più efficiente delle cure primarie.

Le criticità

L’impegno è superare le criticità che Spano evidenzia: «Presso la Asl operano 48 medici di medicina generale, cui 8 corsisti con incarico a tempo determinato e massimale ridotto tra 800-1000 assistiti. Restano 36 sedi carenti tra medici di famiglia, pediatri e guardie mediche e circa 11.500 cittadini ancora senza medico. Sono i dati raccolti durante la mia presenza con l’obiettivo di un quadro chiaro della situazione, essenziale per cominciare a dialogare col territorio, presto la conferenza socio-sanitaria, con sindaci, sindacati e operatori sociali».

