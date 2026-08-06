Assunzioni al Plus: in arrivo funzionari, pedagogisti e psicologi 

Il Plus Quartu-Parteolla si rafforza con nuovi dipendenti. I primi nove funzionari, vincitori del concorso nazionale bandito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, hanno preso servizio nella rete dei servizi sociali del Comune di Quartu, ente capofila dell’ambito che ricomprende Burcei, Donori, Maracalagonis, Dolianova, Serdiana, Sinnai e Soleminis e la Asl.

Le figure professionali appena arrivate (funzionari amministrativi, pedagogisti, psicologi) sono assunte per trentasei mesi. «I nuovi funzionari», sottolinea Marco Camboni, assessore ai Servizi sociali e alle Politiche generazionali di Quartu, «aiuteranno il settore che già in questi anni ha rafforzato e esteso la propria attività a dare all’utenza risposte sempre più efficaci e tempestive. Il nostro compito è intercettare, comprendere e soddisfare per quanto possibile i bisogni delle persone, con particolare attenzione alle fasce più fragili e bisognose della popolazione. Come assessorato», aggiunge Camboni, «abbiamo l’obiettivo di prendere in carico le situazioni di difficoltà e di marginalità e di elaborare piani che non solo consentano di uscire dall’emergenza», conclude l’esponente della Giunta Milia, «ma permettano anche di costruire percorsi orientati verso l’indipendenza e la dignità».

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