Assunzioni a tempo negli uffici comunali 

Nuovi rinforzi a tempo per l’ufficio tecnico del Comune di Selargius, in attesa delle assunzioni previste con i concorsi avviati di recente.

Sì della Giunta alle proposte progettuali per il cantiere comunale finanziato dalla Regione, nel settore Urbanistica. Priorità al “completamento delle attività dei precedenti progetti LavoRas per il 2019 e il 2023, di digitalizzazione degli archivi cartacei, di aggiornamento di quelli digitale comunale e di supporto all'ufficio tecnico”. Ma anche “supporto agli uffici nell'espletamento delle attività amministrativo-contabili di semplice complessità”.In cima agli obiettivi è la conversione digitale dell’archivio cartaceo delle opere di urbanizzazione. Poi l’aggiornamento dell’archivio informatico avviato con il precedente cantiere, sulla base delle nuove pratiche urbanistiche legate ai piani attuativi, e la digitalizzazione delle pratiche di edilizia privata, in gran parte solo in formato cartaceo.

