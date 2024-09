Assunzione per i cantieri di Lavoras 

Pubblicato il bando dell’Agenzia Sarda per le politiche attive sul lavoro (Aspal) per la ricerca di personale da inserire nel Comune di Assemini. Si tratta di un piano concordato con l’amministrazione municipale guidata dal sindaco Mario Puddu per attivare nuovi cantieri in grado di abbellire la cittadina e di provvedere alla manutenzione delle strade, degli edifici pubblici e degli spazi verdi.

In particolare il Comune di Assemini ha richiesto l’assunzione a tempo determinato (sei mesi) di un ingegnere edile e ambientale, di due geometri, due muratori, due conduttori di macchine forestali, tre addetti forestali non qualificati e di tre manovali edili.

Al termine delle selezioni, i prescelti verranno impiegati negli uffici e nei cantieri comunali per smaltire il carico di lavoro nell’ambito del progetto Lavoras finanziato dalla Regione.

Gli interessati possono presentare la domanda di assunzione in Municipio entro le 14 del 16 settembre. (sa. sa.)

