Assunto un nuovo vigile 

Un nuovo vigile per rafforzare la squadra della Polizia locale. L’agente - assunto a tempo indeterminato - è il vincitore del concorso bandito dal Comune lo scorso anno e completato di recente. Il nuovo ingresso è stato formalizzato il 1 giugno. Nel frattempo, proprio in questi giorni, sono in corso le cinque selezioni per assumere altre otto figure in Municipio: istruttori amministrativi contabili, istruttori direttivi amministrativi, istruttori tecnici, un geologo, e istruttori direttivi tecnici.

RIPRODUZIONE RISERVATA