Assunto dirigente: «Non era previsto» 

I sindacati chiedono l’annullamento della delibera in cui viene assunto, a tempo indeterminato un dirigente delle professioni sanitarie. Con una nota unitaria, Cigl, Cisl, Nursind, Nursind, Fials e Rsu chiedono venga cancellato ogni atto consequenziale: «La Asl ha già un dirigente delle professioni sanitarie. Nessuna assunzione può essere effettuata se non nell’ambito e nei limiti della programmazione triennale del fabbisogno di personale». Le Rsu e le sigle contestano anche l’iter utilizzato, che non legittimerebbe la modifica del piano. «La Asl Ogliastra, del tutto irregolarmente e in fretta e furia, ha deliberato di assumere un secondo dirigente delle professioni sanitarie, benché tale assunzione non sia ricompresa nel piano del fabbisogno. Non si comprende quale sia l’impellente urgenza che ha portato la Asl Ogliastra a decidere di assumere illegittimamente in soprannumero, un secondo dirigente delle professioni sanitarie». Quindi proseguono: «Sarebbe auspicabile che codesta azienda dimostrasse la stessa solerzia adottata in questo caso nell’incrementare il numero del personale non dirigente».

Motivo per cui chiedono l’immediato annullamento della delibera con l’avviso che, in assenza di accoglimento di quanto richiesto, sarà intrapresa ogni azione atta a ottenere il rigoroso rispetto della normativa sulle assunzioni. E chiamano in ballo l’assessore Armando Bartolazzi perché intervenga a far rispettare le normative. Non è stato possibile avere una risposta del direttore generale della Asl Ogliastra, Andrea Marras, più volte contattato.

