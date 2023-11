Assuntina Piras a quota 101,  festa con parenti e amici 

Assuntina Piras ha compiuto 101 anni. Sangue di Arzana ma radici a Tortolì, dove abita da quando aveva 5 anni, la nonnina è stata festeggiata da familiari e amministratori comunali. Sette figli, un marito (Luigino Loddo) scomparso a 85 anni, una vita dedicata al lavoro. Nonna Assuntina è accudita nella casa di via Monsignor Virgilio dalla figlia Caterina. Nella sua vita la donna ha gestito un emporio di alimentari tra la fine degli anni Cinquanta e gli inizi del Settanta. Ieri ha ricevuto la visita della sua numerosa famiglia, del sindaco Marcello Ladu e dell’assessore ai Servizi sociali, Irene Murru. Per l’occasione torta e pasticcini per tutti. (ro. se.)

