Assunti e “pagati” come volontari con rimborso spese 

Premessa: in questa vicenda non c’è nessun tipo di sfruttamento del lavoro. Nessuno. Detto questo, però, quello che succede ai 12 bagnini che svolgono il servizio di salvamento a mare nelle quattro postazioni (non coperte da stabilimenti) di Calamosca, Prima, Quarta fermata e ospedale Marino, fa comunque storcere il naso. Per il Comune che ha pubblicato il bando biennale per affidare il servizio (per il 2023 e 2024), l’attività dei 12 marinari in canottiera che trascorrono 7 ore al giorno sulle torrette binocolo e fischietto alla mano per salvaguardare sulla sicurezza dei bagnanti, dovrebbe svolgersi (attraverso la società che ha vinto il bando) secondo le regole del contratto collettivo nazionale di lavoro per la categoria. Invece l’attività viene svolta a titolo volontaristico (si parla di rimborso spese fino a circa 800 euro al mese) senza vere tutele contrattuali. A denunciarlo due settimane fa in Consiglio comunale è ancora una volta Matteo Massa (Progressisti): «È una situazione che abbiamo ereditato», dice, «ma che va risolta. da risolvere. La stagione è nel mezzo», quindi oggi poco si potrà fare, «ma dobbiamo porre rimedio almeno nelle prossime gare». ( ma. mad. )

