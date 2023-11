Assunti due vigili urbani: allo studio la nuova viabilità 

La polizia locale decimese si rinnova. Ad agosto l’arrivo del nuovo comandante, il capitano Enrico Zaru, è coinciso con un momento di grande fermento che ha portato diverse novità, tra cui il regolamento sull’armamento degli agenti.

«La polizia locale è in continua e rapida evoluzione - spiega Zaru - e non è solo una questione di definizioni. Il nuovo regolamento si è adeguato e prevede diverse dotazioni come pistola, bastone estensibile o giubbotto antiproiettile. Anche l'organico sta crescendo e stanno prendendo servizio due nuovi agenti a tempo determinato».

Altra novità riguarda il nuovo regolamento di polizia urbana: «La bozza è praticamente pronta e verrà discussa a breve. Disciplinerà ambiti come igiene pubblica, pulizia e decoro del centro abitato o rispetto della quiete», prosegue Zaru. Tra i compiti c'è anche la viabilità: è allo studio il nuovo piano del traffico. «La viabilità in paese ha dei limiti - continua Zaru - in certe fasce orarie alcuni tratti di strada come via Dritta o via Nazionale creano molti disagi a pedoni e automobilisti. Non è escluso l'inserimento di un parziale senso unico. Le strade laterali sono comode e sarebbe anche un modo per rivitalizzare le attività commerciali».

«Non sono soluzioni nuove e c'è già una bozza pronta - dichiara il capogruppo di minoranza Leopoldo Trudu - ma siamo disponibili al confronto. Rivedere la viabilità in paese è certamente una priorità». (ca. ma.)

