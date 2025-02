Assunti due nuovi vigili urbani: lotta al parcheggio selvaggio 

Auto parcheggiate in prossimità degli incroci, negli spazi di carico e scarico o, peggio ancora, negli stalli riservati ai disabili. Una situazione di anarchia che va avanti da tempo e alla quale cerca ora di porre rimedio il Comune di Dolianova.

Da lunedì saranno intensificati i controlli nelle strade contro il parcheggio selvaggio. L’iniziativa rientra nelle attività di miglioramento della sicurezza urbana. Gli agenti della Polizia Locale, il cui organico è stato recentemente potenziato con l’assunzione di due nuovi vigili, si concentreranno anche nelle aree di sosta con disco orario. Un provvedimento che divide la cittadinanza: «Finalmente si interviene per consentire a tutti di poter usufruire dei parcheggi in centro - commentano alcuni commercianti - purtroppo qui c’è la cattiva abitudine di parcheggiare senza rispettare i limiti orari. C’è chi lascia la macchina per ore senza preoccuparsi delle esigenze altrui. Speriamo che si metta fine a questi comportamenti».

Tra i contrari c’è invece chi teme che dietro la decisione del Comune ci sia la volontà di far cassa sulle spalle dei cittadini: «Non vorremo che si passasse dalla totale assenza di controlli alla tolleranza zero - commenta un gruppo di frequentatori di piazza Brigata Sassari - visto che si parla tanto di sicurezza stradale il Comune anziché ai parcheggi dovrebbe pensare a sistemare alcune strade disseminate di buche e avvallamenti che rendono pericolosa la circolazione di auto e pedoni». (c. z.)

