Oristano.
25 gennaio 2026 alle 00:24

Assunta una 22enne down  L’Aipd: traguardo storico 

Per anni l’inclusione lavorativa a Oristano ha avuto soprattutto il volto dei tirocini: esperienze preziose, ma spesso a tempo, utili a formare e a testare possibilità.

Oggi quel confine viene superato: Arianna Porru è stata assunta a tempo indeterminato nello store C&C Oristano, trasformando un percorso di inserimento in un vero posto di lavoro. Ventidue anni, residente ad Ales, Arianna è seguita da Aipd Oristano e lavora come addetta ai servizi di pulizia. Dopo un primo contratto a tempo determinato, rinnovato nei mesi scorsi, pochi giorni fa è arrivata la svolta: la stabilizzazione.

Per l’associazione oristanese è un risultato storico: «Si tratta della prima assunzione a tempo indeterminato accompagnata direttamente dalla sezione oristanese e anche della prima, in provincia, per una persona con sindrome di Down».

Un traguardo che arriva al termine di un percorso lungo, fatto di accompagnamento educativo, tutoraggio e lavoro di rete con aziende e servizi.

«Sto bene a lavoro. Mi sento cambiata», dice Arianna. Una frase semplice che racconta il passaggio dai percorsi “di prova” a un’idea piena di lavoro e stabilità. ( m. g. )

