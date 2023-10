Assunta Tegas, presunto killer rimesso in libertà dal giudice 

Il presunto killer di Assunta Tegas è tornato in libertà. Le prove in mano agli inquirenti non sono sufficienti a legittimare la misura detentiva disposta martedì scorso nei confronti del 40enne, vicino di casa della donna originaria di Lanusei trovata morta la sera precedente nel suo appartamento nel quartiere di Bruch, a Forbach, nel Grand Est della Francia. Il gip, davanti al quale l’ex falegname sospettato dell’omicidio, ha ritenuto che in questa fase delle indagini non esistessero prove serie e concordanti sufficienti per incriminare il 40enne, che ha respinto le contestazioni mosse contro di lui dalla Procura. È stato quindi rilasciato in qualità di testimone assistito. «L'informazione giudiziaria è solo all'inizio», ha precisato Yves Badorc, il pubblico ministero di Metz titolare dell’inchiesta. La morte della nonnina, emigrata da Lanusei negli anni Cinquanta insieme al marito Luigi Vargiu, scomparso nel 2006, risale a lunedì. Secondo le testimonianze la vittima è stata vista viva lunedì intorno alle 15 ma l'infermiera venuta a trovarla nel tardo pomeriggio ha trovato la porta chiusa. È stata la figlia Cristina, preoccupata di non avere sue notizie, a fare la macabra scoperta. Sua madre giaceva a terra, in camera da letto, con la testa in una pozza di sangue. Assunta Tegas presentava una ferita da punta sul collo. Il suo assassino l’ha colpita verosimilmente con un coltello. Nell’abitazione sono stati rubati anche i gioielli.

