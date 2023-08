Assunta, in mostra nella chiesa gli antichi stendardi 

La parrocchia Maria Vergine Assunta ospita la prima mostra degli antichi stendardi. L’esposizione - curata da Gigi e Maria Ligas, esperti collaboratori del parroco, don Ireneo Schirru - è stata allestita lungo la navata della chiesa principale di Selargius, e visitabile - durante gli orari di apertura della parrocchia - da alcuni giorni e sino al 10 settembre, sino al Matrimonio selargino.

Circa quindici in tutto gli stendardi esposti, quasi tutti di proprietà della parrocchia, a parte quelli delle Confraternite del Rosario e della Madonna d’Itria, e alcuni privati, ciascuno con didascalia che spiega storia e provenienza.

In gran parte pezzi antichi un tempo segno distintivo delle associazioni religiose che risalgono all’Ottocento, altri al secolo scorso: dallo stendardo dell’Assunta a quello della Madonna di Lourdes, sino al drappo che raffigura San Pietro e a quelli utilizzati in passato per i funerali.

Una mostra che fa da cornice in questi giorni ai festeggiamenti della patrona, l’Assunta, ma sarà visitabile sino all’inizio di settembre, compresa la settimana dedicata a Sa Coja Antiga. Il 25, 26 e 27 agosto, invece, spazio alla tre giorni dedicata alla storia delle Confraternite di Selargius - dal 1589 ad oggi - che sarà in mostra a Casa Atzeni nel vico II Villafranca.

