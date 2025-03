Assunta Fanni al traguardo dei cent’anni 

Assunta Fanni è uno scrigno di ricordi e aneddoti vissuti a cavallo tra due secoli. Sabato ha compiuto 100 anni, festeggiando a casa con gli affetti più cari e le istituzioni, civili e religiose. Nata a Tortolì, dall’età di 28 anni si è trasferita ad Arbatax insieme al marito, Giovanni Balzano, arrivato in Ogliastra da Ponza insieme agli zii commercianti quando aveva 12 anni, scomparso nel 1966. Insieme hanno avuto nove figli, di cui sette in vita (Silverio, Andrea, Elisa, Franco, Margherita, Lucio e Geppino). Donna di fede, una vita da casalinga, nonna Assunta è devota alla Madonna di Stella Maris. Qualche acciacco fisico non intacca la sua mente lucida. Ha condiviso un lauto pranzo insieme ai figli, ai nove nipoti e ai sei pronipoti. Alla nonnina hanno fatto visita il sindaco e la presidente del Consiglio comunale, Marcello Ladu e Mara Mascia, e il parroco, don Franco Serrau. (ro. se.)

