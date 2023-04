«Assumete medici cubani» 

Medici cubani per combattere la crisi della sanità nel distretto di Sorgono. È questa una delle soluzioni proposte dal comitato SOS Sanità Barbagia Mandrolisai (e approvata all’unanimità dall’assemblea dei sindaci della Comunità montana) per sopperire alla cronica mancanza di personale medico nel centro dell’Isola. Una soluzione concreta, secondo il gruppo, che prende spunto da quanto fatto in Calabria nei mesi scorsi, e che potrebbe contribuire ad arginare l’emorragia di servizi nel territorio.

Emergenza

La situazione sanitaria della Sardegna – spiegano gli attivisti in una lettera inviata all'assessore alla Sanità regionale Carlo Doria - è in rapido peggioramento sia per quanto riguarda l’assistenza territoriale che ospedaliera. Non sono assicurati i livelli minimi di assistenza, le liste d’attesa si allungano, cresce il ricorso alle strutture private. L’ospedale San Camillo in particolare vive una condizione di disagio generale. Lunghissimo l’elenco delle carenze che tocca tutti i reparti. Soprattutto la gestione dell’emergenza-urgenza, si sta rivelando oltremodo problematica per gli operatori e per gli utenti.

Territorio sguarnito

Non meglio la situazione della medicina di base che non riesce a sostituire rapidamente i medici che vanno in pensione lasciando a lungo i paesi scoperti dal servizio. Esperienza vissuta di recente a Tonara, Sorgono, Atzara, e ora a Meana Sardo.