«Assumere più medici con i fondi dei gettonisti» 

Assumere nuovi medici utilizzando i fondi attualmente impiegati per assoldare i gettonisti. In vista della scadenza del 30 luglio, quando non potranno più essere rinnovati i contratti dei medici a gettone (e anche in Sardegna ce ne sono parecchi), il ministro della Salute Orazio Schillaci – da Napoli, dove si sono conclusi ieri gli Stati generali della prevenzione - apre ad una ipotetica soluzione per ovviare ai “buchi” di personale che si rischia di avere in molti ospedali italiani, dove, per l’emergenza-urgenza, in alcuni casi arrivano a coprire fino all'80% dei turni.

«Magari arrivassero più assunzioni», dice Pierino Di Silverio, segretario del maggiore sindacato dei medici ospedalieri, l'Anaao-Assomed, «ma c'è prima un problema tecnico da risolvere. I gettonisti vengono pagati con una quota del bilancio delle aziende definita “per beni e servizi” nella quale non rientra il personale e che non ha un tetto. Per assumere il personale c'è invece un tetto di spesa, ora solo parzialmente superato. Per prendere i soldi dal primo capitolo, e trasferirli sulle assunzioni è necessario un decreto ministeriale ad hoc sui fabbisogni di personale per superare tale vincolo legislativo. Sarebbe questo un decreto emergenziale vero». Ciò a fronte di una situazione che, avverte Di Silverio, «si prospetta a breve gravissima, perché le ferie estive porteranno ad una riduzione ulteriore del personale».

Ma il punto, aggiunge, «è anche velocizzare i tempi per effettuare i concorsi e, soprattutto, aumentare gli stipendi dei medici, altrimenti i concorsi per lavorare nel Ssn andranno comunque deserti».

