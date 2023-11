Assorbenti gratis nelle scuole 

La proposta è stata accolta senza alcun tentennamento. Anzi, sono stati i docenti a chiedere più volte la possibilità di offrire gli assorbenti gratis alle ragazze delle scuole. Richieste cadute nel vuoto sino a qualche giorno fa quando l’associazione “Interfemme”, tramite il progetto “Free my period”, si è presentata alle Medie e Superiori di Terralba consegnando 7.500 pacchi di assorbenti. La metà di quanto raccolto grazie alle donazioni di privati e attività commerciali locali; gli altri 7.500 verranno consegnati a febbraio 2024.

«Non sono beni di lusso»

«Il progetto “Free my period” nasce dal riconoscimento del fatto che gli assorbenti vengono spesso trattati come un bene di lusso, quando in realtà rappresentano una prima necessità. Molte famiglie, a causa del loro costo elevato, non riescono ad acquistarli regolarmente -spiega Mara Cocco, presidentessa di “Interfemme” - Questa situazione crea una disparità economica per le ragazze che si trovano in una situazione di disagio e spesso saltano la scuola in quel periodo, rimanendo indietro a livello scolastico e di conseguenza anche a livello sociale». L'associazione è impegnata anche nell’organizzare giornate formative e informative. «L'obiettivo è contrastare il tabù che ancora circonda le mestruazioni, promuovendo una maggiore consapevolezza e comprensione. Attraverso queste iniziative, cerchiamo di educare sia gli studenti che il personale scolastico, sensibilizzando sull'importanza di affrontare apertamente e senza vergogna questo argomento», conclude Cocco.

I professori

«Si tratta di un progetto importantissimo. Noi come docenti abbiamo sempre chiesto di avere a disposizione assorbenti in caso le ragazze ne avessero bisogno, anche perché alle scuole medie solitamente si ha per le prime volte questo tipo di necessità – sottolinea la docente delle Medie, Rachele Spanu - Dalla segreteria hanno sempre risposto che non spettava alla scuola. Quando ci hanno contattato dall’associazione siamo stati felici proprio perché più di una volta alcune ragazze hanno avuto questa necessità e la scuola non era preparata. Ora gli assorbenti sono a disposizione in bidelleria e le ragazze possono andare a chiedere quando hanno bisogno. Il giorno della consegna i membri dell’associazione sono entrati in tutte le classi per spiegare il progetto e fare informazione sull’argomento, incentivando anche i ragazzi ad essere solidali con le compagne».

I dispenser

«Abbiamo accettato questo progetto perché facciamo già educazione civica a scuola e affrontare questo argomento di disparità sociale è fondamentale. Abbiamo applicato nei muri dei bagni delle ragazze i dispenser con gli assorbenti e dei sacchetti igienici per buttarli», conclude Simona Putzolu, docente della scuola Superiore.

