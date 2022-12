Assoporti: «Pnrr, lavori a rischio» 

Dall’opposizione, il Pd chiede di rifinanziare per tre anni, con 100 milioni l’anno, il Fondo per le infrastrutture degli scali marittimi, il fondo amianto per i portuali, (20 milioni nel biennio), quello per la rimozione delle navi abbandonate dai porti (otto milioni) e il fondo per lo smantellamento delle unità della Marina militare (5 milioni nel triennio). M5S chiede l’istituzione di un Fondo da 100 milioni, “Progetto Mediterraneo”, per avviare percorsi di qualificazione della fascia costiera e migliorare l’integrazione tra porti, strade e ferrovia; nel programma l’agevolazione per la produzione di barche elettriche e a idrogeno.

Iniziamo dagli emendamenti. Per il 2023 alcuni deputati di Fratelli d’Italia chiedono la non applicazione per i terminalisti e per le imprese portuali dell’aggiornamento Istat dei canoni e la restituzione di quanto versato nel 2022 sino a un massimo di dieci milioni. Un altro emendamento stanzia quindici milioni di euro di compensazioni per le Autorità di sistema portuale e dà ai terminalisti la possibilità di presentare le proprie istanze per ritoccare gli impegni concessori in termini di durata e investimenti. Sono state escluse, invece, le modifiche sulle norme per il pensionamento anticipato di lavoratori portuali che svolgono mestieri usuranti; però terminalisti e imprese portuali che forniscono manodopera temporanea dovrebbero ottenere un’agevolazione grazie alla creazione di un Fondo di 11 milioni di euro in quattro anni per l’incentivazione alla qualificazione del lavoro in banchina. Dalla Lega un emendamento alla logistica che assegna 25 milioni di euro per Marebonus e Ferrobonus facendo ricadere gli importi non più sulle risorse dell’intermodalità ferroviaria ma sulla Finanziaria.

Una pioggia di emendamenti milionari a sostegno delle imprese portuali e degli armatori è prevista nella Legge di Bilancio che dev’essere approvata dal Parlamento entro la fine dell’anno. Si tratta di provvedimenti predisposti da tutte le forze politiche per un comparto come quello del mare che continua a crescere ma deve affrontare anche una serie di criticità. Le tante possibili modifiche alla manovra sono state presentate dalla maggioranza e dall’opposizione su questioni contingenti ma intanto si profila da parte del governo una nuova riforma che punta alla trasformazione delle Autorità di sistema portuale in società per azioni.

Le tabelle Istat

Risorse ai fondi

La competitività

Veniamo alla riforma dei porti annunciata in un convegno dal viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi: «Non sono innamorato del modello Spa per la gestione dei porti ma ben venga se può servire a qualche scalo per essere più competitivo». Le eventuali Spa sarebbero controllate dal pubblico. «Vogliamo provare a diventare il secondo pilastro della logistica continentale», afferma Rixi, che unisce la partita sui porti a quella del federalismo. Da qui l’esigenza di introdurre un tipo di federalismo «che vada a braccetto con una maggiore autonomia finanziaria dei sistemi portuali. Oggi rischiamo di avere i porti in mano a uno o due operatori e il settore pubblico non può trovarsi in sudditanza rispetto ai privati».

Le regole del lavoro

Per Assoporti, (l’associazione delle Autorità di sistema portuali), però, il problema urgente è un altro: quello della semplificazione. In un documento si legge: «Uno degli esempi con cui ogni giorno le Autorità di sistema devono fare i conti è quello della pianificazione portuale determinante per lo sviluppo delle proprie aree. Occorre chiarire bene la ripartizione dei compiti tra enti territoriali e Adsp cercando di evitare che si possano creare pericolosi veti tra gli enti». La semplificazione è indispensabile per avvicinare in termini di efficienza i nostri porti a quelli del nord Europa. Azioni come il dragaggio dei fondali, che all’estero non richiedono i lunghi processi come accade in Italia, sono un esempio della necessità di semplificare le procedure. Assoporti chiede un intervento anche per poter garantire la realizzazione delle opere finanziate dal Pnrr e dal fondo complementare che potrebbero essere a rischio.

© Riproduzione riservata