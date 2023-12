«Assolvete il cardinale Becciu» 

Città del Vaticano. “Assoluzione con la formula più ampia così da fare giustizia e restituire ad Angelo Becciu la dignità che gli è stata tolta in questi ultimi anni". Gli avvocati Maria Concetta Marzo e Fabio Viglione sono intervenuti, per le conclusioni della difesa, al processo, in corso in Vaticano, per la gestione dei fondi della Segreteria di Stato e la compravendita del palazzo di Londra. Il dibattimento è alle battute finali.

I legali, nell’udienza dello scorso 22 novembre, avevano cominciato a “smontare” l’impianto accusatorio. Ieri hanno portato a termine il loro lavoro. Così la difesa: “È evidente la piena innocenza del cardinale. Non c’è nessun elemento a sostegno delle imputazioni. Abbiamo sottolineato una serie di aspetti che confermano l’insussistenza dei fatti contestati e comunque la totale assenza dell’elemento psicologico. Neanche un centesimo è finito nelle tasche di Angelo Becciu o di suoi familiari. L’idea che si sia appropriato di fondi della Santa Sede è una suggestione che ruota attorno a questo processo ma non è mai accaduto”.

Lungo processo

L’avvocata Marzo, sentita al termine dell’udienza, l’83esima, sul capitolo degli investimenti, uno dei filoni che ha alimentato il procedimento, ha spiegato che “il cardinale ha semplicemente ratificato le scelte, frutto di un’ampia istruttoria effettuata dall’ufficio amministrativo e con un parere favorevole del responsabile dello stesso ufficio, monsignor Perlasca. Angelo Becciu – aggiunge l’avvocata – ha solo ratificato quelle procedure e quelle decisioni e non ha mai deciso in modo difforme rispetto a ciò che l’ufficio gli aveva proposto. Occorre precisare che quella struttura era composta da funzionari che erano già presenti quando il cardinale ha assunto l’incarico. Aveva piena fiducia nei loro confronti”.

Sempre sul tema degli investimenti, secondo Maria Concetta Marzo, “le imputazioni sono costruite con l’idea che l’alto prelato abbia in qualche modo voluto avvantaggiare il finanziere Raffaele Mincione, una persona che il cardinale non ha mai conosciuto. Il buon senso dovrebbe far capire quanto siano insussistenti le contestazioni dell’accusa”. Nel dibattimento ha avuto grande spazio anche la questione dei bonifici effettuati con fondi della Segreteria di Stato alla società slovena, riconducibile alla cagliaritana Cecilia Marogna incaricata di mediare per la liberazione della suora colombiana rapita in Mali nel 2017. Su questo punto l’avvocata ha spiegato che “è emerso in modo chiaro sia stata un’operazione concordata e autorizzata dal Santo Padre per portare a termine un’operazione umanitaria e contribuire a creare le condizioni affinché Suor Gloria potesse essere liberata. I bonifici risalgono a un periodo in cui Angelo Becciu non era più Sostituto alla Segreteria di Stato. Materialmente sono stati autorizzati dall’attuale Sostituto. Anche in questo caso il buon senso ci aiuta a capire quanto sia infondata l’accusa”.

La Sardegna

Un'altra imputazione riguarda le risorse destinate alla cooperativa Spes di Ozieri. Secondo la legale, “nessun euro è stato inviato alla coop sarda. I due bonifici della Segreteria di Stato, parliamo di 25 mila euro nel 2015 e 100 mila euro nel 2018, sono stati emessi a favore della Caritas diocesana di Ozieri. Tutto questo per ribadire che il cardinale non ha trasferito soldi ai suoi familiari”. Maria Concetta Marzo è convinta che la difesa “abbia smontato le accuse punto per punto. Per questo abbiamo chiesto l’assoluzione con formula piena”. Lunedì sono previste le repliche del promotore di giustizia e delle parti civili. La sentenza entro il 16 dicembre.

