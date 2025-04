«Assolvete Giovanni Satta»: in aula le richieste della difesa 

Assoluzione per l’accusa di associazione a delinquere, assoluzione per le presunte cessioni di cocaina: sono le richieste del penalista Angelo Merlini, difensore dell’ex consigliere regionale ed ex sindaco di Buddusò, Giovanni Satta. Ieri pomeriggio, Merlini e la collega Chiara Spano hanno completato le loro arringhe nel processo (celebrato a Tempio) su una presunta organizzazione sardo albanese che avrebbe trafficato cocaina in Sardegna, con base a Olbia. Merlini ha escluso che il suo assistito abbia avuto un ruolo nella banda e ha ricordato che i capi dell’organizzazione hanno scagionato Satta in aula. Si prosegue il 7 maggio con l’arringa della penalista Donatella Corronciu, legale dell’olbiese Simone Canu. (a. b.)

