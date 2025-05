Assoluti, Sotgiu vince i 400  a Quartucciu 

Iniziati con vento e pioggia capaci di inficiare alcune prestazioni, i campionati regionali Assoluti di atletica leggera su pista, hanno assegnato ieri i primi titoli. Mentre i due ostacolisti cussini Francesco Alpigiano (Junior) 15”68 nei 110 hs e Silvia Aru (Promesse), 16”55 nei 100 hs, sono stati sfavoriti dal vento contrario che ha toccato anche i -3,8 m/s, nei 100 piani Filippo Zoccheddu (Promesse, Atl. Oristano) 11”10 ed Emma Manconi (12”39, -0,9) hanno trovato condizioni migliori ma in finale. A emergere nei 400 è stata Maria Paola Sotgiu (Ichnos Sassari) che con un’ultima curva brillante ha dominato la gara chiudendo con l’ottimo 55”77, nuovo personale. La Promessa alaese esordirà oggi nei 400 hs. Come lei, Nicolò Caddeu (Junior, Mariano Scano) per la prima volta sotto i 50” con 49”63.

Nei salti, Paolo Caredda (Amsicora) ha vinto il triplo con 14,51, Francesca Leccis (Junior, Mineraria Carbonia) lungo (5,10) e alto (1,56) sotto la pioggia. Nei 1500, vittoria allo sprint e netto miglioramento per Ithocor Meloni (Cus Cagliari) 3’57”13 e Camilla Chessa (Ichnos Sassari) 4’44”79. Primato italiano F60 per Monica Dessì nei 400 chiusi in 1’08”33, per la Delogu Nuoro, nuovo record regionale Allieve nella 4x100 chiusa in 48”28.

