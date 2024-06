Assoluti senza gli olimpici 

Dalia Kaddari e Lorenzo Patta sono i grandi assenti sardi agli Assoluti di La Spezia. I due azzurri erano tra i più attesi alla rassegna tricolore, ma daranno forfait: nel mirino hanno le Olimpiadi di Parigi. Dopo il risentimento muscolare avvertito nella 4x100 agli Europei di Roma, la velocista quartese in forza alle Fiamme Oro, da subito al lavoro per il pieno recupero, ha rinunciato a difendere il titolo tricolore assoluto sui 200 metri che le appartiene dal 2020, per ottimizzare i tempi di recupero in vista dell’appuntamento olimpico. Vuole essere tra le protagoniste della 4x100 grazie al pass strappato con le compagne ai mondiali di staffette a Nassau (Bahamas).

I velocisti

L’oristanese delle Fiamme Gialle, già campione olimpico a Tokyo e fresco campione europeo nella 4x100 invece, sta bene, ma “passa”. Come lui anche i due compagni di squadra della recente vittoria, Filippo Tortu e Marcell Jacobs. L’anno olimpico e la programmazione delle gare nazionali, sembrano non andare particolarmente d’accordo, soprattutto se si sa di poter aspirare a fare bene o addirittura riconfermare un oro olimpico.

In gara

Tra i sardi in gara al centro sportivo A. Montagna, può puntare alla zona podio il cagliaritano Eugenio Meloni (Carabinieri), che con 2,21 m ha il quarto accredito, e come lui anche il sassarese Andrea Agrusti (Fiamme Gialle), sempre quarto con 40’43”72 nella 10 km di marcia. Elisa Marcello (Atl. Valeria) ha l’ottavo tempo di accredito sui 200, con 23”73 siglato al Challenge standard per i prossimi mondiali di Lima (Perù). L’azzurrina Junior di Assemini è in ottima forma e in una batteria veloce potrebbe sorprendere le avversarie come ha già fatto. La sassarese Elisa Pintus (Bracco), pluriprimatista isolana di lanci, sarà nella pedana del peso con il decimo accredito col recente personale 14,69. Il campione tricolore 2022 del lungo, il nuorese Elias Sagheddu (Delogu Nuoro) è 11° con l’accredito di 7,62. Nel triplo c’è l’oristanese Sara Zoccheddu (Cus Cagliari), nei 10 km di marcia Stefano Cicalò (Gonone Dorgali) sarà in gara pe ril titolo Societario. Doppio appuntamento per la Promessa oristanese Luca Flore, iscritto sui 400 hs con 52”71 (19° accredito) e nella 4x400 con Maurizio Cabras, Andrea Zoncu e Luca Zoncu. Nel giro di pista con barriere, ci prova la cussina Beatrice Porcu.

