Assoluti, ribaltone di Sanna 

Alberto Sanna e Marcella Dessolis sono i nuovi campioni del tennis sardo. Sono loro i vincitori dei singolari maschile e femminile dei Campionati sardi assoluti 2024, disputati sui campi del Tc Cagliari, circolo per il quale entrambi sono tesserati. Nel tabellone maschile, Sanna, accreditato della settima testa di serie, ha battuto 6-4, 6-2 il favorito della vigilia Alessandro Mondazzi (17enne pescarese campione italiano Under 14 tre anni fa e ora tesserato per il circolo ospitante). Nel femminile, Dessolis, numero 2 del seeding, ha regolato con un doppio 6-2 la testa di serie numero 5 Gaia Schirru (Sporting Ct Quartu), che perde per la terza volta il match conclusivo della manifestazione. Nelle precedenti due occasioni, Schirru aveva perso il titolo sconfitta dalla sorella maggiore di Marcella, Barbara.

Poca fortuna

L'edizione 2024 del massimo torneo regionale era iniziato sotto una cattiva stella, per i forfait per motivi di salute (a tabelloni già compilati) dei due campioni uscenti, Nicola Porcu e Barbara Dessolis, ma i tanti agonisti in campo (oltre 180) hanno dato vita a un torneo di livello, che ha visto il primo successo di Sanna e Marcella Dessolis. Un torneo che ha visto le portacolori del circolo ospitante conquistare anche il titolo del doppio femminile (Francesca Mostallino e Carlotta Lehner), mentre è volato nel nord Sardegna il titolo del doppio maschile, con Matteo Mura (Torres) e Manuel Mazzella (Tc Moneta). Il misto è andato a due protagonisti assoluti del torneo: Dessolis (vincitrice del singolare) e Mura (doppietta nei doppi e semifinale in singolare).



RIPRODUZIONE RISERVATA