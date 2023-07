Assoluti: Patta-Polanco nei 100, Tortu nei 200 

Con il Challenge Assoluto, è stata definita la lista degli iscritti ai campionati italiani di atletica, dal 28 al 30 luglio a Molfetta. La vicinanza dei Mondiali di Budapest fa sì che siano in tanti i big azzurri, da Gimbo Tamberi agli staffettisti (Jacobs a parte). Non ci sarà invece Larissa Iapichino, impegnata da ieri a Espoo, in Finlandia dove sono cominciati gli Europei Under 23, con due argenti dalle 20 km di marcia: Alexandrina Mihai e Andrea Cosi. Sabato saranno impegnati Dalia Kaddari (che difende il titolo sui 200) e Alessandro Luiu nel salto in alto. I due “poliziotti” fanno parte della pattuglia sardi agli “assoluti”, dove disputeranno le stesse gare. Nell’alto ci sarà anche il cagliaritano Eugenio Meloni (Carabinieri). Da Modena, sono arrivati diversi pass per il Cus Cagliari che, oltre alla marciatrice Mariavittoria Becchetti, avrà Elisa Pintus e Pamela Mannias nel peso, la triplista Sara Zoccheddu e il promette Andrea Demontis nell’asta. Nella velocità i “finanzieri” Filippo Tortu (nei 200) e Lorenzo Patta, nei 100, col dominicano di Sestu, Wanderson Polanco (Riccardi).

