Assoluti indoor, sei sardi con vista podio 

La Sardegna si fa spazio nell’élite dell’ atletica italiana: sei isolani sono pronti a sfidare i migliori ai Campionati Italiani Assoluti indoor in programma nel weekend al Pala Casali di Ancona.

Il primo a scendere in campo sarà Eugenio Meloni nella pedana di salto in alto domani alle 15.30. Cagliaritano, cresciuto nel vivaio del Cus Cagliari, più volte azzurro e da dieci anni atleta professionista nel Centro Sportivo dei Carabinieri, si presenta con un accredito di 2,21 m che lo proietta nelle prime cinque posizioni, col podio nel mirino.

Alle 16 sarà invece il turno di Andrea Demontis nel salto con l’asta, classe 2005 e nono ai recenti Mondiali U20 di Lima (Perù) è il più giovane della spedizione, col suo 5,15 m è anche lui proiettato verso le prime cinque posizioni. Domenica alle 14.30 l’oristanese Luca Lai, ora in forza all’Athletic Club Alperia, partirà con 6”77, 16° tempo d’ingresso nei 60 piani, gara sempre spettacolare e ricca di colpi di scena.

Elisa Pintus (Bracco Atletica) sassarese e primatista regionale di peso e disco, grande abitudinaria degli appuntamenti nazionali col suo 14,69, decimo accredito, si presenterà nella pedana del peso alle 16.10 e con lei anche Pamela Mannias veterana dei lanci sardi e importante punto di riferimento per il Cus Cagliari, per lei 13,89 e il 14° accredito. A chiudere l’appuntamento tricolore indoor il salto triplo di Sara Zoccheddu, la forte oristanese in forza al Cus Cagliari dal 2023 che con 12,78 vanta la settima misura.

RIPRODUZIONE RISERVATA