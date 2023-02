Assoluti indoor, per i sardi bilancio positivo 

In quella che passerà alla storia come l’edizione dei Tricolori Indoor Assoluti in cui sua maestà Marcell Jacobs è stato, meritatamente, battuto ad Ancona da un impeccabile Samuele Ceccarelli sui 60, la Sardegna si è dimostrata all'altezza della situazione, schierando sei atleti che hanno ben figurato in una rassegna dei campionati italiani di altissimo livello. Cinque top ten, nessuna medaglia, ma la consapevolezza di sapersi esprimere sempre su ottimi livelli: il miglior piazzamento è del carabiniere Eugenio Meloni quarto nell'alto, menzione particolare per Elisa Pintus che nonostante gli impegni di lavoro è riuscita ancora una volta a centrare un quinto posto nel getto del peso che vale quanto un podio. Nono nell’asta il non ancora maggiorenne Andrea Demontis, settimo in finale sui 60 Wanderson Polanco dove hanno gareggiato anche Luca Lai, nono, e Oliver Comoli ventiduesimo.

Il tecnico

«Possiamo ritenerci soddisfatti, partivamo con una spedizione esigua ma di valore e i risultati dimostrano l'efficienza del nostro movimento»: il fiduciario tecnico Fabrizio Fanni, allenatore di Dalia Kaddari, commenta così le prestazioni degli alfieri isolani. Lo fa mentre cronometra i suoi allievi: «Polanco sui 60 è stato bravo, l’ho visto spingere con una azione di corsa agile. Lai e Comoli non erano nella loro giornata migliore ma può capitare. Stesso discorso per Demontis, è giovanissimo e farà tesoro di questa esperienza». Su Meloni e Pintus il giudizio è speculare. «Sono stati bravi e regolari, negli appuntamenti che contano sanno distinguersi». E poi un doveroso accenno ad Antonio Moro che l’anno scorso fu terzo proprio sui 60. «Purtroppo Antonio non era presente, avrebbe potuto dire la sua. Ma sono sicuro che si rifarà: lo aspettiamo alle outdoor». Il responso, ancora una volta, alla pista.

RIPRODUZIONE RISERVATA