Assoluti in vasca lunga: Esperia per distacco 

Sul titolo per società non c’è stata storia: l’Esperia ha stravinto ancora una volta. Ma sul piano individuale, i campionati sardi assoluti in vasca lunga, disputa tia Terramaini nel weekend, ha detto ben di più.

Nel settore femminile, le granata hanno brillato con Francesca Zucca, capace di vincere tre gare nella rana, con il picco sui 100 (1’08”83, record sardo), e Sophia Dubois, reginetta della velocità nello stile libero con 50, 100 e 200. Sulle lunghe distanze ha dominato Carla De Santis (Sport Full Time, 800 e 1500), in mezzo Camilla Fanunza (Promogest), prima sui 400. Sara Lai (Atlantide) ha brillato nei 100 farfalla: record sardo assoluto (1’04”81) e minimo per i tricolori estivi di categoria di Roma. Anna Conti (Sft) ha dominato la scena del dorso, l’Esperia ha monopolizzato le staffette.

Tra gli uomini, Andrea Pusceddu (Promogest) ha fatto la parte del leone con quattro titoli individuali e due in staffetta e i pass per Roma. Enrico Angioni (Aquatic Team) e Cabula (Acqua Sport) si sono spartiti la gloria nello stile, Enrico Puxeddu (Sft) ha dominato la rana.

