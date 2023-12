Assoluti, in campo le teste di serie 

I Campionati sardi assoluti di tennis entrano nel vivo. Sulla terra battuta del Tc Cagliari si assegnano i titoli regionali maschili e femminili di singolare (rispettivamente, 111 e 26 gli iscritti), doppio e doppio misto e, conclusi i tabelloni di selezione, scendono in campo i migliori.

Nel singolare maschile, esordiscono negli ottavi di finale le teste di serie numero 1 Nicola Porcu che inizia contro Federico Visioli, la 2 Matteo Mura e la 3 Manuel Mazzella (vincitore delle ultime tre edizioni disputate al Margine Rosso, al Tc Terranova e nel circolo di Monte Urpinu, e di sei titoli complessivamente) contro Filippo Clemente. Sono entrati in campo un turno prima il numero 4 del seeding Leonardo Mazzucchelli (contro Alessandro Meloni), il 5 Alberto Sanna (che, battuto Giovanni Lasio, sfiderà negli ottavi Edoardo Pilia, a sua volta reduce dal doppio 6-1 a Edoardo Zolo), il 6 Dario Nicolini contro Riccardo Secci, il 7 Mauro Testa contro Christian Musselli e l'8 Stefano Zedda contro Giovanni Bella.

Nel femminile, sono sei le tenniste che entreranno in gara nel tabellone finale: nei quarti le prime quattro teste di serie Barbara Dessolis (tris di titoli anche per lei), Marcella Dessolis, Beatrice Zucca (tutte e tre del circolo ospitante) e Roberta Sechi (Torres), un turno prima per le portacolori del Ct Decimomannu Alessandra Pezzulla e Alessia Manca.

