Assoluti, finali B per Dalu e Conti La stella è Curtis 

Lo scorso anno, di questi tempi (a metà maggio), Sara Curtis onorava l’amicizia con l’esperina Francesca Zucca, partecipando alla prova tempi di Terramaini e vincendo 50 farfalla e 100 stile libero. Oggi, a 18 anni, è la ragazza-copertina del nuoto italiano: martedì agli Assoluti di Riccione ha cancellato il record italiano di Federica Pellegrini sui 100 stile (53”01), ieri ha fatto il bis sui 50, limando due volte il proprio primato nazionale con un 24”43 (24”52 in batteria) che le vale anche il pass per i Mondiali.

Finali B

Nella vasca di Riccione, cercano di farsi largo anche i nuotatori sardi. Nella giornata di martedì, si erano messi in luce Fabio Dalu e Anna Conti. L’esperino del- l’Esercito negli 800 stile aveva vinto in 8’09”65 la finale B. La sassarese dello Sport Full Time era invece stata quinta nella “finalina” dei 200 misti in 2’17”81. Nei 100 stile, i due giovani della SportEr Gabriele Cocco (2008) e Mattia Rei (2007) avevano chiuso rispettivamente in 52”12 (personale) e 52”62, nelle posizioni attorno alla cinquantesima.

Le prove di ieri

Anche ieri, per senza finali, qualche buona indicazione. Cocco si è migliorato sino a 55"97 nei 100 farfalla: 46° ma con il tempo limite per i campionati italiani giovanili. Nei 200 dorso, 32° Gianluca Russu (Olbia Nuoto) in 2'05”79: «Ha pagato la prima volta in assoluto in vasca da 50», ha spiegato il tecnico Carlo Capotosti. «Però una bella gara in rimonta con gli ultimi 50 fortissimi. Nel primo 50 ha dovuto trovare gli appoggi giusti. Non dimentichiamo che ha avuto parecchi problemi e ha perso almeno un mese, un mese e mezzo; vediamo cosa si può fare nella stagione estiva». Andamento inverso per Francesco Fenucciu, 41° nei 200 st in 1’53”31, con un finale in calo ma una prestazione che (considerando i recenti problemi fisici) ha soddisfatto Nicola Pau, suo tecnico alla Promogest. Un po’ meglio Fabio Dalu (Esercito/Esperia), 25° in 1’51”64, mentre Rei ha chiuso in 1'56"48 (56°). Nei 100 dorso, 35ª Anna Conti in 1'04"23.

