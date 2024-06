assoluti e mondiali under 20: doppio pass per elisa marcello 

Brescia. Elisa Marcello conquista Assoluti e Mondiali U20. Al Challenge su pista, in palio i pass per gli Assoluti di La Spezia a fine giugno a cui accedono i primi tre classificati, la Junior della Valeria parte veloce, migliora i suoi tempi e centra, oltre il secondo posto sui 200 metri, anche il minimo per i Mondiali U20 di Lima (Perù), a fine agosto: per lei 23”73 in batteria e 23”80 in finale. Assoluti in vista anche per da Elisa Pintus (SF, Bracco) 14,69 metri, nuovo personale e argento nel peso e per Elias Sagheddu (SM, Delogu), bronzo, nel lungo con 7,62. Esordio coi “grandi” per l’Allieva Laura Frattaroli (Tespiense) che chiude i 400 m in 55”03 (15ª).

Nell’Isola, su strada, i fratelli dell’Academy Francesco (PM) e Maria Mei (AF) vincono la 5 chilometri del Trofeo dell’Orso a Palau; Claudio Solla (M40, Cagliari Marathon) col tempo di 15’45” e Elsa FArris (F45, Elmas) con 19’21” sono i nuovi campioni regionali dei 5 chilometri del Trofeo Atletica Uta mentre a Ploaghe, nel Tributo a Enrico Pulcina, si impongono Raffaele Nonne (SM, Cus Sassari) sui 6 chilometri ed Annalisa Gaspa (F60, Atleticamente) sui 4,8 chilometri. A Santadi, in pista, il Trofeo Terre Sulcitane si interrompe per un problema tecnico. Tra le gare disputate, in evidenza le prove con nuovi personali negli 80 metri Cadette e Cadetti ad opera di Vittoria Passiu Basciu (Tespiense) prima in 10”11 (+0.4) , Aurora Aresu (idem) seconda in 10”19 (+0.4), e Rebecca Rinaudo (Iglesias), 10”69 (+0.4). Nel maschile, Andrea Cammilleri (Carbonia) vince con 9”43 (+1) , Gabriele Goddi (Porto Torres), è secondo in 9”89 (+1) e Maurizio Perniciano, (Libertas) 10”01 (+1).

