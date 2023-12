Assoluti, ai quarti 7 teste di serie su 8 

I Campionati Sardi Assoluti di tennis maschili si assestano ai quarti di finale. Sette su otto le teste di serie ancora in gara, con il numero 6 del seeding Dario Nicolini stoppato 6-2, 6-1 da Mauro Spanu, che ora cercherà di sgambettare anche il campione regionale Manuel Mazzella, numero 3 del tabellone e reduce da un esordio in scioltezza: 6-0, 61 su Filippo Clemente. Ai quarti anche il numero 1 Nicola Porcu (6-3, 6-4 su Federico Visioli) contro il numero 8 Stefano Zedda (6-4, 6-3 su Lorenzo Rocco), il numero 4 Leonardo Mazzucchelli (6-0, 6-3 su Diego Pinna) contro il 5 Alberto Sanna (6-2, 6-1 su Edoardo Pilia) e il numero 2 Matteo Mura (7-6, 6-1 su Samuele Porcu) contro il 7 Mauro Testa (doppio 6-3 su Federico Olla).

Ha preso il via ieri anche il tabellone finale del singolare femminile. Alessandra Pezzulla non ha lasciato giochi ad Anna Maria Valli e ora sfiderà nei quarti la favorita della vigilia, la campionessa uscente Barbara Dessolis. Il forfait di Alessia Manca favorisce Carolina Cicu, che se la vedrà con la numero 2 del seeding Marcella Dessolis. Cade senza giocare la testa di serie numero 3 Beatrice Zucca, che cede il passo a Gaia Schirru, che inizierà così la sua corsa dalle semifinali. La numero 4 Roberta Sechi se la vedrà con Aurora Deidda.



