Assoluti a Riccione: nove sardi in vasca 

Mentre a Cagliari (assessorato al Turismo, ore 10.30) la Federnuoto presenta la tappa di Golfo Aranci della World Cup in acque libere, a Riccione la Sardegna si tuffa nei campionati italiani assoluti in vasca lunga al coperto.

Nove atleti (cinque in campo maschile, quattro in quello femminile) in rappresentanza di sette società, compresi i tre che hanno doppio tesseramento, rappresenteranno l’Isola in questo primo appuntamento “pesante” della stagione, che si svolge sino a sabato. Ci sono praticamente tutti i big azzurri tra i 687 atleti (372 uomini e 315 donne) in gara anche per ottenere il pass per gli Europei di Parigi.

Stamattina subito in acqua Gabriele Cocco (SportER) nei 50 dorso e 50 farfalla, Silvia Piras (Esperia) negli 800 stile e Francesca Zucca (Esperia e Fiamme Azzurre) nei 100 rana dove insegue il podio.

Fondo giovanile

Ieri si sono concluse le due giornate dei “tricolori” Primaverili Indoor di Fondo riservati a Juniores (5 km) e Ragazzi (3 km), che hanno regalato il podio tra le società all’Acqua Sport di Cagliari negli Juniores maschili dietro Aurelia e RN Florentia. Merito del sesto posto di Andrea Iannuzzelli (57’24”2) e del decimo di Mirko Rivano (57’31”1). Buona prova anche di Giacomo Serra (Esperia, 2009), che si è migliorato sui 5 km in 1.00’24”1. Ieri sui 3 km, 25° Raffaele D’Ambrosio (Olbia, 35’24”6).

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