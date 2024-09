Assolto per la rapina a una tabaccheria, ma condannato a 2 anni per uno scooter  

Condannato a due anni per ricettazione di uno scooter, ma assolto dall’accusa più grave di rapina e da altri gravi reati per i quali l’accusa aveva sollecitato una condanna a quattro anni e mezzo di reclusione. Agostino Loddo, 43 anni di Quartu, è stato ritenuto responsabile solo di aver detenuto un motorino proveniente da un furto, scoperto nel corso di una perquisizione dalla polizia nel 2018. I giudici della Prima Sezione penale del Tribunale cittadino lo hanno invece assolto dalla contestazione di aver messo a segno una rapina al Bar Tabacchi “Global”, assaltata da un uomo con il volto coperto e armato di coltello. Tre donne che si trovavano nell’attività erano state minacciate e il malvivente era fuggito con quasi 4mila euro di bottino.

Per gli inquirenti il rapinatore era proprio Loddo che, nel corso di una perquisizione, era stato trovato in possesso di uno scooter rubato. Difeso dall’avvocato Marco Lisu è stato assolto dai regati più gravi e condannato a 2 anni proprio per quel motorino.

