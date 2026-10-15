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Tortolì.
16 ottobre 2026 alle 00:33

Assolto ma il giudice nega il rimborso delle spese legali 

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L’archiviazione dell’inchiesta non ha cancellato il conflitto: niente rimborso per le spese legali dell’ex responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Tortolì. Il giudice del Tribunale di Lanusei, Gianluca Pro, ha rigettato il ricorso di Giovanni Piroddi, 54 anni, ingegnere originario di Ilbono ma trapiantato a Tortolì, che chiedeva al Comune 11.400 euro dopo l’archiviazione della sua posizione nell’indagine per corruzione e turbativa d’asta. Anche se il caso si è chiuso favorevolmente all’ingegnere, il reato ipotizzato era in conflitto con l’interesse dell’ente, sostiene il giudice. La vicenda risale al febbraio del 2016 quando venne aperta un’indagine finita nel nulla. Dieci anni dopo, il 9 ottobre 2026, la sezione lavoro del Tribunale di Lanusei ha stabilito che: «L’esito favorevole del procedimento penale, pur certamente rilevante - recita la sentenza - non è di per sé idoneo a escludere la sussistenza di un conflitto di interessi originario, dovendo invece verificarsi se, sin dall’apertura del procedimento, fosse ravvisabile la situazione di effettiva convergenza tra l’interesse dell’amministrazione e quello del dipendente». In sostanza, niente rimborso. Resta l’ipotesi di un ricorso in Appello, alla luce di interpretazioni contrastanti.

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