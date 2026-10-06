Assolto l’ex segretario Cgil Roberto Puddu 

«Il fatto non costituisce reato». Al termine del processo, il Tribunale di Cagliari ha assolto l’ex segretario della Cgil del Sulcis, Roberto Puddu, 64 anni, accusato di diffamazione dall’allora sindaca di Carbonia, Paola Massidda. Il sindacalista aveva impugnato il decreto penale di condanna che aveva stabilito una multa di 800 euro, riconoscendo però la sussistenza del reato. Ora, però, il giudice Andrea Deidda ha ritenuto che non fosse diffamazione, ma critica politica.

Il processo

Tutto aveva avuto origine da un commento su Facebook, dell’ottobre 2018, che l’allora prima cittadina di Carbonia aveva ritenuto offensivo della propria reputazione. All’interno di una discussione molto critica verso l'amministrazione comunale a guida Cinque Stelle, Puddu aveva scritto «non hanno mai saputo far niente» e che la sindaca era stata «brava a mobbizzare un dipendente della Asl» per il quale l’azienda era stata condannata a pagare circa 40mila euro di danni, «che di fatto abbiamo pagato noi». Dalla denuncia era scaturito un decreto penale di condanna, al quale il sindacalista presentato opposizione: da qui il giudizio immediato. In aula, il pubblico ministero aveva confermato la richiesta di condanna della multa da 800 euro. La sindaca, che si era costituita parte civile, aveva chiesto il risarcimento dei danni con una provvisionale di cinquemila euro.

La vicenda alle spalle

Il riferimento era a un caso del 2007, quando Paola Massidda lavorava alla Asl come funzionario con incarico di posizione organizzativa, prima di entrare in politica. Un dipendente sindacalista dell’azienda aveva fatto causa per demansionamento. In aula l’ex sindaca ha sostenuto di essere stata coinvolta solo come teste, di non avere avuto un ruolo dirigenziale e di non aver partecipato alle decisioni in merito a quella causa. Ha confermato che la Asl era stata condannata al risarcimento e che l'azienda si era poi rivalsa sul dirigente di allora.

Diritto di critica

Per il giudice Deidda il commento rientra nel diritto di critica. Richiamando la giurisprudenza della Cassazione, la sentenza ricorda che i limiti sono la rilevanza sociale dell’argomento e la correttezza delle espressioni, e che anche nella critica politica va rispettato il canone della verità, riferito però al presupposto di fatto e non al giudizio di valore. Su questo punto il Tribunale è netto: Puddu si è espresso in un contesto di discussione sull’operato dell'amministrazione e ha rispettato la verità, perché nella sentenza richiamata Massidda era indicata come corresponsabile del demansionamento e quindi delle condotte che portarono alla condanna della Asl. Sussiste anche la pertinenza, perché i fatti hanno interesse per l'opinione pubblica. Quanto alla continenza, il giudice ritiene che il limite non sia stato superato: con quelle parole Puddu «esprime una critica politica» alla sindaca, ne giudica negativamente la capacità di amministrare e richiama la condotta da lei tenuta alla Asl. Che Massidda non avesse riportato condanne, osserva la sentenza, non cambia il quadro: l'azienda fu condannata per condotte che nelle motivazioni furono attribuite anche a lei, pur non essendo stata chiamata in giudizio. Da qui l’assoluzione.

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