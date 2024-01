Assolto l’ex assessore: non diffamò il tecnico comunale 

Nessuna diffamazione, né a mezzo stampa né per vie istituzionali. Arriva l'assoluzione, ieri in tribunale, per Giovanni Maguledda, l'ex assessore al Turismo di Valledoria, carica ricoperta dal 2017 al 2020, e accusato da un dipendente del comune e dalla moglie di questi, anche lei lavoratrice nello stesso ente, dei reati citati. Una sentenza pronunciata dalla giudice Caterina Serra in relazione a una vicenda di cui vanno rintracciate le origini nel 2019. Quando proprio Maguledda presentò un esposto alla procura della Repubblica di Sassari contro il responsabile dell'ufficio tecnico comunale sottolineando come questi non si fosse astenuto dal vigilare, nel 2015, su gare per lavori a cui partecipava il suocero. Denuncia che però portò al non luogo a procedere per l'ingegnere.

L'episodio si intrecciò al tempo anche con le traversie legate alla tenuta della giunta comunale guidata dall'allora primo cittadino Paolo Spezziga e caduta, nel gennaio del 2020. Nell'occasione l'imputato diffuse l'esposto attraverso le mail istituzionali, di cui venne a conoscenza anche la stampa, innescando la reazione del tecnico, sempre proclamatosi innocente, e che ha ritenuto diffamatoria la mossa di Maguledda. Ieri però quest'ultimo, difeso dall'avvocato Luca Sciaccaluga, è stato assolto con formula piena, come richiesto dallo stesso pm Andrea Giganti che ha ritenuto, in quanto fatto dall'imputato, un'azione dettata dall'esercizio di critica e non dalla diffamazione. A difendere le parti civili l'avvocato Pietro Casu. (e.fl.)

