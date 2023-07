Assolto in appello, Antonello Peru ritorna in Consiglio 

Cinque anni e mezzo di carcere in Tribunale. Assolto ieri in appello perché il fatto non sussiste. Antonello Peru, protagonista della disavventura giudiziaria che gli era costata il seggio in Consiglio regionale, ora può tornare nell’Aula di via Roma ma non dimenticare quattro mesi vissuti in carcere.

L’amarezza

«Qualcuno si dovrà fare un esame di coscienza». Pietro Pittalis, avvocato di Antonello Peru insieme a Luigi Esposito, commenta la sentenza di ieria Sassari. Il reato era quello della tentata concussione per una vicenda di presunti abusi edilizi sulla villa di Marritza del politico, nel litorale della Marina di Sorso. «Una storia- continua l’esponente di Forza Italia- che non doveva avere ingresso nelle aule di tribunale, men che meno penale perché basata su presupposti erronei». E invece piomba a palazzo di giustizia abbattendosi, il 12 aprile di un anno fa, sul destino dell’allora consigliere regionale ed esponente di Cambiamo con una pesante sentenza: cinque anni e sei mesi di reclusione. A pronunciarla il collegio presieduto dal giudice Mauro Pusceddu, peraltro con una mitigazione parziale della richiesta del pubblico ministero Maria Paola Asara che aveva quantificato la pena in sette anni.

Mannaia politica

Ma su Peru cala, oltre al verdetto giudiziario, quello politico con i riflessi immediati della legge Severino che prevede, in questi casi, l’immediata sospensione dalla carica. Sullo scranno sale Marco Tedde, e per Peru è l’inizio di un limbo lungo più di un anno conclusosi ieri con la decisione della Corte presieduta Maria Teresa Lupinu (a latere Maria Grixoni e Giovanni Delogu). «Ci complimentiamo con loro- scrivono in una nota i due legali- che hanno avuto la pazienza di riesaminare una imponente mole di atti con scrupolo e competenza». E accogliere gli argomenti dei difensori che hanno messo in rilievo quelle che, a loro parere, erano le debolezze dell’accusa. «Abbiamo - riprende Pietro Pittalis - puntato a demolire un impianto che si basava su intercettazioni per noi inutilizzabili e disposte per un altro procedimento che non aveva nulla a che fare con quello in esame». Con contenuti come quello della presunta minaccia a un vigile di Sorso di fargli perdere il posto di lavoro da parte di Peru, avvalendosi così della sua carica pubblica per fini privati: «Non è vero, lo ha negato pure l’interessato».

Nessun reato compiuto quindi contro la pubblica amministrazione, per i legali, e invece l’impressione generale di una accusa costruita «come un castello sulla sabbia».

«Imprudenza»

«Non credo ai complotti e li escludo in questo caso- rimarca Pittalis- però di sicuro c’è stato un accanimento contro l’onorevole Peru ed è mancata la necessaria prudenza soprattutto quando si è trattato di incidere sulla sua vita personale».

Il riferimento è ai quattro mesi trascorsi dal rappresentante di Sardegna al Centro 20 Venti in carcere. Intanto lui, già da ieri, è rientrato nell’agone regionale: «è già stata sancita la sua reimmissione in Consiglio». Un Peru, «che non ha mai puntato il dito contro nessuno» ma con cui ora, dal punto di vista politico, tutti dovranno fare i conti.