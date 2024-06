Assolto il notaio De Magistris 

È stato assolto con la formula più ampia dall’accusa di riciclaggio per le imputazioni più gravi, quelle che la Procura generale gli contestava dal 2009 al 2011, mentre per quelle precedenti – risalenti al 2008 – i giudici di secondo grado hanno decretato ieri mattina la prescrizione del reato. Ribaltata in appello la sentenza di condanna nei confronti del notaio cagliaritano Carlo De Magistris, 73 anni, finito nei guai perché accusato dalla Direzione distrettuale antimafia di aver aiutato il boss della droga, Gigino Milia, a riciclare i soldi di un grosso traffico di stupefacenti. La Corte presieduta dal giudice Massimo Poddighe (a latere i consiglieri Alessandro Castello e Giovanni Lavena) ha fatto cadere la maggior parte delle accuse perché il fatto non sussiste.

In primo grado

Il notaio era stato incriminato al termine delle indagini dall’ex procuratore aggiunto Gilberto Ganassi che l’aveva iscritto nel registro degli indagati a margine della maxi-inchiesta sull’ex primula rossa Graziano Mesina. Stando alla ricostruzione della Dda il professionista avrebbe agevolato il presunto boss Milia nel ripulire dei soldi provenienti dal traffico di stupefacenti, attraverso vendite immobiliari. In primo grado, davanti alla Prima Sezione penale del Tribunale, il dibattimento si era chiuso con una condanna a tre anni di reclusione.

In appello

Con oltre ottanta pagine di appello, il difensore Massimiliano Ravenna ha impugnato la sentenza, ribadendo che non ci fossero reati negli atti redatti dal suo assistito. A chiedere la conferma della condanna era stata, invece, la sostituta procuratrice Liliana Ledda che, nella sua requisitoria, aveva sostenuto la responsabilità del professionista. Alla fine del dibattimento la Corte d’appello ha accolto quasi del tutto la ricostruzione dell’avvocato Ravenna, dichiarando prescritta la parte di contestazione relativa al 2008, ma ritenendo che non sussistano responsabilità penale nelle condotte poste in essere da De Magistris dal 2009 al 2011.

La difesa

«In relazione alla sentenza pronunciata dalla Corte di Appello», fa sapere il difensore, «esprimo grande soddisfazione, essendo sempre stato intimamente convinto dell’innocenza mio assistito. Mi ha sempre colpito l’assoluta fiducia dimostrata da quest’ultimo nei confronti della magistratura, fiducia evidentemente ben riposta, nonostante il suo personale calvario sia durato oltre dieci anni». Ora bisognerà attendere novanta giorni per leggere le motivazioni della decisione.

