Assolto il comandante dei barracelli 

Non erano illegittime le multe che i barracelli di Villasor distribuivano ai pastori che non vigilavano bene le loro greggi, consentendo alle pecore di sconfinare negli orti o nei frutteti. Il comandante dei ranger, Antonio Serrenti, 60 anni, è stato assolto con la formula più ampia dai giudici della Seconda sezione del Tribunale di Cagliari, al termine di un processo nel quale, alla fine, è stata la stessa pubblica accusa a ritenere infondata l’imputazione.

L’inchiesta

Il numero uno dei barracelli era stato accusato di abuso d’ufficio, al termine di una indagine dei carabinieri coordinata dal pubblico ministero Andrea Vacca. Per gli inquirenti i provvedimenti dei ranger sarebbero stati arbitrari, con multe pagate subito, in contanti, dagli allevatori che lasciavano le greggi incustodite o individuate in un pascolo abusivo, così come per chi violava i diritti di tenutra (le somme da pagare per legge dagli allevatori e dagli agricoltori quando un territorio viene presidiato dai barracelli). L’intera inchiesta era nata dalle denunce degli stessi allevatori che contestavano la regolarità di quelle sanzioni.

L’imputazione

Stando all'imputazione, Serrenti, in qualità di pubblico ufficiale, avrebbe elevato multe illegittime, sia perché prive delle indicazioni previste per legge delle infrazioni che sarebbero state violate, sia perché ha intascato i soldi senza procedere al sequestro amministrativo del bestiame. Non solo. Per il pm Vacca, l'ex sottufficiale dell'Aeronautica - difeso dall'avvocato Massimiliano Carboni - avrebbe anche omesso di indicare nei verbali tutte le informazioni inerenti l'accertamento, la contestazione, la modalità di pagamento e le indicazioni che ne avrebbero consentito un regolare ricorso.