«Assolto dopo anni, non è una vittoria» 

Il fatto non sussiste. Innocente, senza se e senza ma. Ma per Gaetano Verdoliva, imprenditore 57enne di Capoterra che sino a otto anni fa operava con la sua azienda a Sestu, la sentenza di assoluzione ha il sapore amaro della beffa. Accusato da Finanza e Procura di aver nascosto al fisco 230mila euro attraverso una società “schermo” in Inghilterra, nel 2017 subì un sequestro preventivo per una somma equivalente. Conti bloccati, stabilimento fermo, niente pagamenti ai creditori. Impossibile andare avanti. Col risultato che la sua società - che produceva serre aeroponiche per l’agricoltura, cioè senza l’utilizzo di terra - chiuse i battenti per sempre.

La reazione

Oggi Gaetano Verdoliva vive nel Torinese, dove ha fondato un’altra azienda, la Aromi Verdoliva srl. Pochi giorni fa però era in Tribunale a Cagliari, al fianco del suo avvocato Sandro Grimaldi, per assistere alla conclusione del processo che lo vedeva imputato di evasione fiscale ma anche di false fatturazioni.

«Una vittoria dal sapore decisamente amaro – spiega –, perché a causa di quell’inchiesta abbiamo dovuto chiudere la nostra società e abbandonare un sogno. Non ho stappato lo champagne dunque, però posso dirle una cosa: il mio nome ora è finalmente pulito e questo conta tanto per me». Dice di non avere vendette da consumare, «niente da chiedere a nessuno». Anche se quanto gli è accaduto è un “piccolo bignami” di come possa essere ingiusta, a volte, la giustizia italiana.

Il racconto

«Nel 2013 ho fondato la mia azienda, la Aeroponica Industriale, partendo da un’idea visionaria: produrre serre aeroponiche, cioè senza l’uso della terra, né di fitofarmaci e recuperando tutta l’acqua utilizzata. Eravamo pionieri, nessuno in Italia lo faceva e in pochi l’hanno poi realizzata all’estero. Tutto è andato al meglio per anni, abbiamo trasformato quell’idea in un progetto industriale, partecipando a tutte le più importanti fiere internazionali, dalla Germania, all’Olanda al Messico, ricevendo commesse milionarie». Nel 2017 la mazzata. «La Finanza è piombata nei nostri uffici, sequestrandoci tutto. Dai conti correnti allo stabilimento. Ero incredulo, sapevo di non aver fatto quello di cui mi accusavano». Le conseguenze? Devastanti. «Dal giorno dopo tutto si è fermato, non potevamo più operare. Dopo pochi mesi la società è stata messa in liquidazione e i nostri undici dipendenti sono rimasti senza lavoro».

L’assoluzione

Accuse che sono cadute, completamente, durante il processo. Durato otto lunghi anni. «Cosa provo oggi? Rabbia no, ma tanta tristezza sì. Credo che le indagini debbano essere complete, gli approfondimenti precisi e scrupolosi. Non può bastare un sospetto di “esterovestizione” per affossare un’azienda. Colpi del genere ti distruggono la vita, sia a livello professionale che umano e familiare. Ci vuole una grande fede per andare avanti, da un giorno all’altro ti devi reinventare e ti ritrovi senza un centesimo. Sono momenti in cui ti chiedi dove sia Dio, anche se io per fortuna l’ho ritrovato insieme alla fede. Così come ho avuto la fortuna di incontrare l’avvocato Grimaldi, con cui abbiamo fatto un percorso lunghissimo, tanto che oggi è uno di famiglia. E alla fine di questa odissea ho anche trovato un giudice bravo e corretto, che mi ha restituito quanto meno la dignità: sentire quelle parole, “assolto nel nome del popolo italiano”, mi ha commosso».

L’idea

E il futuro? «Ora lavoro qua in Piemonte, in un altro settore – conclude Verdoliva -. Ma sarebbe bello riprendere quel discorso interrotto tanti anni fa, rilanciare quel sogno spezzato. Ancora oggi l’aeroponica in Italia non si è sviluppata come avrebbe potuto, nessuno ha preso davvero il nostro posto. E ci riproverei in Sardegna, ovviamente. Nella mia terra che amo e merita tanto».

