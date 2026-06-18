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Sassari.
19 giugno 2026 alle 00:30

Assolti undici professori 

Cattedre spartite e bandi pilotati all’Università? Crolla l’accusa 

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Assoluzione per tutti. Il fatto non sussiste, secondo la giudice Marta Guadalupi, per docenti, anche ordinari, assegnisti, ricercatori universitari, undici in tutto, tra dipartimento di Giurisprudenza e Scienze economiche, accusati a vario titolo di falso ideologico, turbata libertà degli incanti, turbativa d’asta e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. Ieri in tribunale è arrivata la sentenza che mette la parola fine su una vicenda contestualizzata, nelle indagini della Guardia di finanza, dal 2016 al 2019. Lo stesso pm, Giovanni Porcheddu, , tre mesi fa, aveva sollecitato l’assoluzione con la stessa formula.

Accusa infondata

L’esito arriva sulla scia di un ridimensionamento del filone principale, partito da Firenze e di cui il versante sassarese ha rappresentato una costola. L'ipotesi della procura della Repubblica era quella di un sistema con cui si sarebbero cuciti bandi e spartite cattedre all’interno dell’ateneo turritano. In sostanza presunte combine individuate anche da intercettazioni ambientali, come nel caso di Francesco Pepe, dove si contestava che lo stesso aspirante a un posto di ricercatore, Pepe appunto, avesse scritto la bozza del bando poi sottoposta al collegio di valutatori, formato dai professori Valerio Ficari, Franco Paparella e Fabrizio Amatucci, riuniti da remoto. Un “embrione” non ricevuto però in modo acritico, a parere del pm, e che portò infatti a correzioni e cambiamenti.

Su tutta la linea

Sentenza di assoluzione anche per gli altri episodi, come per gli assegni di ricerca destinati a Paolo Barabino e Luca Cattani con le accuse di falso relativo a un verbale universitario, non redatto nella finestra temporale dichiarata. Falso sì ma ritenuto “innocuo” dal pm. Si chiude così il processo, cominciato nel 2022, e che ha visto avvicendarsi due giudici durante quattro anni di udienze. I legali degli imputati sono Agostinangelo Marras per Valerio Ficari, Anna Laura Vargiu per Francesco Pepe e Paolo Barabino, Giuseppe Conti e Luigi Lanucara per Franco Paparella, Mariano Mameli per Ludovico Marinò, Marcello D'Ascia e Gabriele Satta per Fabrizio Amatucci, Sebastiano Chironi e Roberto Scano per Alessio Scano, Stefano Porcu per Giuseppe Scanu, Luigi Satta per Guglielmo Fransoni, Marco Costa per Luca Cattani, Luca Sciaccaluga per Carlo Massimo Ibba.

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