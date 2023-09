Assolti l’ex sindaco e la vice 

«Mi dispiace che non ci sia mio padre, qui con me, in questo momento»: l’ex sindaco di Palau, Francesco Pala, parla con il difensore, Gerolamo Orecchioni, ed è visibilmente commosso. Anche la ex vice, Maria Piera Pes e la segretaria comunale Graziella Petta, non reggono all’emozione. A sette anni dal blitz delle Fiamme Gialle negli uffici del Comune di Palau, sono stati tutti assolti. Pala e Pes erano stati arrestati e costretti alle dimissioni. Il gup di Tempio, Marco Contu, accogliendo le richieste del pm Mauro Lavra, ieri ha stabilito che i due non hanno promesso nessun posto di lavoro, in cambio di propaganda elettorale, ad Angelo Barbato (assolto anche lui). La segretaria comunale era accusata invece di presunte anomalie nell’affidamento di servizi e appalti. Sono cadute tutte le accuse (scambio di utilità e abuso d’ufficio) degli abbreviati. Prosciolte anche le persone giudicate con il rito ordinario: il funzionario comunale Mauro Piga, Massimiliano Pirrigheddu e Marco Piras della società Euro Ice Sardegna srl e la titolare di una coop, Norma Rinaldi. Una débacle per i pm, con l’eccezione del sostituto Mauro Lavra, che ha messo la sua faccia in un procedimento ereditato da altri.

Lo scambio che non c’è

Nel 2017 l’inchiesta portò al commissariamento del Comune di Palau. Pala era accusato, insieme alla vice sindaca, di avere promesso al professionista Mauro Barbato una corsia privilegiata, in cambio della propaganda elettorale su Facebook (induzione indebita a promettere utilità). Le difese (Giovanni Azzena, Gerolamo e Filippo Orecchioni, Tomasino e Giulia Russu) hanno dimostrato che la conversazione intercettata dalle Fiamme Gialle non era la prova di uno scambio di favori. Dice l’avvocato Gerolamo Orecchioni: «Questa vicenda ha provato la famiglia Pala, se il mio assistito ha parlato del padre Giacomo, un magistrato, è perché lo ha perso in questi anni dolorosi».

Gli appalti

Assolti anche la segretaria comunale Graziella Petta, il funzionario Mauro Piga, Massimiliano Pirrigheddu e Marco Piras della Euro Ice Sardegna srl e la titolare di una coop sociale, Norma Rinaldi. Si parla delle presunte anomalie nell’affidamento di appalti alla coop e alla srl (per la sistemazione di una pista di ghiaccio). Le difese (Guido Datome, Gianmario Lisca e Alessandro Azzena) avevano subito escluso forzature nelle gare.

RIPRODUZIONE RISERVATA